Urbanistica: nel Lazio in arrivo nuova legge, istituita commissione tecnica (2)

- "Con la commissione tecnica si compie il primo passo verso un risultato atteso da molto tempo nella nostra regione. Negli ultimi anni, in materia urbanistica, abbiamo assistito a una progressiva ed intensa stratificazione di norme del tutto prive di un disegno unitario - dichiara l'assessore Ciacciarelli -. Ciò ha comportato e comporta attualmente non pochi problemi e difficoltà interpretative della normativa cui vanno incontro gli operatori del settore, liberi professionisti e uffici tecnici territorialmente competenti. Tutti alle prese, quotidianamente, con una problematica ostica rispetto alla quale non si dispone di un unico testo normativo di riferimento. Del resto, fin dal giorno dell’insediamento della Giunta regionale, l’elaborazione di una nuova legge Urbanistica ha costituito per il nostro assessorato uno degli obiettivi principali da conseguire avendo personalmente, in passato, avuto modo di comprendere le difficoltà con cui, localmente, ci si scontra quotidianamente nell’affrontare la materia", conclude Ciacciarelli. (Com)