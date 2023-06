Covid: Donzelli (Fd'I), fare luce, subito Commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda che ha portato agli arresti l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, a prescindere dalla verità giudiziaria che verrà accertata nelle sedi competenti, mostra ancora una volta in modo lampante la necessità politica di fare luce in maniera netta su ciò che è successo durante la pandemia alle spalle dei cittadini. E' necessario che il Parlamento attivi subito la Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid. Fratelli d'Italia, come ha annunciato il nostro capogruppo alla Camera Tommaso Foti, chiederà la calendarizzazione immediata. Si tratta di una delle pagine più tristi della nostra storia: non possiamo più aspettare, lo dobbiamo agli italiani". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)