Russia: Narjshkin (Svr), tentata rivolta armata del gruppo Wagner è fallita

- Il tentativo di ribellione armata in Russia messo in atto dal gruppo paramilitare Wagner è fallito. Lo ha detto il direttore del Servizio d'intelligence interna russo (Svr), Sergej Narjshkin, citato dall'agenzia di stampa "Tass". "Un tentativo di ribellione armata è il crimine più terribile e non può essere giustificato da alcun merito passato", ha detto il direttore dell'Svr. Secondo Narjshkin, al momento "è chiaro che il tentativo di scuotere la società, e accendere il fuoco di una guerra civile fratricida, è fallito". Evgenij Prigozhin, capo del gruppo paramilitare Wagner, ha annunciato questa mattina di avere il controllo delle città di Rostov sul Don, a un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina, e di Voronezh, più a nord, a circa 600 chilometri da Mosca. Una ribellione iniziata nella serata di ieri, dopo che lo stesso Prigozhin ha denunciato il bombardamento da “fuoco amico” di un accampamento militare di Wagner nell’est dell’Ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito la rivolta di Prigozhin “una coltellata alla schiena” del Paese e ha ordinato alle sue forze armate di attaccare le posizioni di Wagner per impedirne l’avanzata verso la capitale. (Rum)