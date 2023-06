Pli: Paolo Guzzanti nominato vicesegretario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande ritorno del senatore Paolo Guzzanti nel Partito liberale italiano (Pli), nominato vicesegretario nazionale e acclamato ieri dal Consiglio nazionale del partito, riunitosi in via straordinaria". Lo comunica in una nota il Partito liberale italiano. "Sono felicissimo che Paolo abbia accettato la mia proposta - ha dichiarato il segretario nazionale Roberto Sorcinelli -. Guzzanti è un uomo dalla cultura e dall'intelligenza straordinarie, ha aggiunto il Segretario, con lui il partito fa un grande salto di qualità". "Grande soddisfazione - prosegue la nota - è stata espressa dal presidente del Pli Francesco Pasquali, che ha ricordato come già in passato Guzzanti avesse rivestito questo ruolo all'interno del Partito, da cui si era allontanato - come tanti, troppi, altri personaggi importanti - per via di dissidi con la vecchia dirigenza. A margine del Consiglio, presieduto da Diego Di Pierro, si è certificata la definitività dell'espulsione dal Partito dell'ex presidente Stefano de Luca, 'cacciato' con provvedimento del 2 agosto dello scorso anno e che poi aveva tentato - inutilmente - di depositare il simbolo del Pli alle elezioni politiche: il tentativo - ha ricordato il presidente Di Pierro -, era stato respinto dalla Corte di cassazione, che ne aveva certificato l'illegittimità, ammettendo invece la nuova dirigenza". (segue) (Com)