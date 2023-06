Pli: Paolo Guzzanti nominato vicesegretario nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il Pli ora guarda con soddisfazione al presente: i buoni risultati delle elezioni amministrative di maggio, cui il partito ha partecipato col proprio simbolo insieme a Forza Italia, hanno consentito - dopo lungo tempo - di costituire gruppi consiliari con il nome ed il simbolo del PLI in diverse importanti città d'Italia, come Brescia, Pisa e Massa. Ma il nuovo Pli - conclude - è tutto rivolto al prossimo futuro. Sono già i programma eventi per promuovere la cultura e la politica liberale nelle principali piazze d'Italia: si comincia il 14 luglio a Bari, dove il presidente regionale Giancarlo Ragone presenterà - insieme all'autore ed al segretario e il presidente nazionale - il libro di Paolo Guzzanti dal titolo 'Silvio. La vera vita di Berlusconi'. A settembre si replica in Sardegna (a Tortolì), con il segretario provinciale Mauro Pilia, anch'egli fresco di nomina. Sempre a settembre, si va in scena a Catania, dove il Pli, insieme alla lista civica di Zappalà, ha strappato un ottimo 3% alle ultime elezioni comunali". (Com)