Roma: festa Arma del genio, assessore Lazio "rendono onore al Paese"

Ieri a Roma, presso la Caserma Ettore Rosso, sede del Comando Genio, all'interno della Città Militare della Cecchignola, si è svolta la festa dell'Arma del genio, che celebra l'anniversario della Battaglia del solstizio del 1918, durante la quale le unità del genio furono impegnate strenuamente e diedero un contributo determinante alla vittoria finale nella Grande Guerra. La cerimonia, che ha visto schierato un Reggimento di formazione con personale alle dipendenze dei reparti del Comando Genio, è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale C.A. Pietro Serino, assieme al Comandante Delle Forze Operative di Supporto Generale C.A. Massimo Scala e al Comandante del Comando Genio Generale D. Gianpaolo Mirra, alla presenza di numerose altre autorità militari e civili. Nel suo intervento, il Generale Serino ha ricordato il significativo supporto offerto alla popolazione dai genieri sia nei teatri operativi all'estero e sia in patria. Nel corso della celebrazione è stata consegnata la Medaglia d'Oro al valore dell'Esercito alla Bandiera di Guerra dell'Arma del Genio. Successivamente sono stati consegnati encomi solenni al personale del Genio distintosi per meriti durante il servizio. Al termine della cerimonia si è assistito a brevi simulazioni con in campo apparati di ultima generazione in dotazione all'Arma del Genio.