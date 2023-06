Roma: festa Arma del genio, assessore Lazio "rendono onore al Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorato di essere stato invitato a partecipare a questa cerimonia di altissimo pregio e di eccezionale importanza – ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Lazio Giuseppe Schiboni -. E’ in momenti come questi, infatti, che abbiamo la possibilità di riconoscere il ruolo fondamentale che le Forze Armate ricoprono per il nostro Paese e per ogni singolo italiano. Per questo motivo ritengo doveroso esprimere il mio più sentito ringraziamento alle donne e uomini in divisa per il prezioso lavoro che svolgono, arrivando, a volte, fino all’estremo sacrificio. Un particolare ringraziamento lo rivolgo al Generale Mirra che ci ha onorato del gradito invito e con il quale da tempo è iniziata una preziosa collaborazione su temi importanti come quello che riguarda la formazione del personale", ha concluso l’assessore Schiboni. (Com)