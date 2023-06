Austria-Italia: Nehammer, siamo vicini e stretti alleati contro immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria e Italia non sono solo vicini, ma anche stretti alleati nella lotta comune contro l'immigrazione clandestina. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Karl Nehammer commentando l'incontro odierno con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'incontro di oggi con GiorgiaMeloni è stata un'opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra alleanza nell'Ue. Grazie per la buona conversazione e la visita in Austria!", ha scritto Nehammer. (Geb)