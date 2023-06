Russia: Borrell sente ministri Esteri G7, coordiniamo posizioni in vista Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Josep Borrell ha avuto una conversazione telefonica con i ministri degli Esteri del G7 "per uno scambio di opinioni sulla situazione in Russia". Lo ha riferito lo stesso Borrell su Twitter in relazione alla rivolta armata messa in atto dal gruppo paramilitare Wagner. "In vista del Consiglio Affari esteri dell'Ue di lunedì, mi sto coordinando all'interno dell'Unione europea e ho attivato il centro di risposta alle crisi. Il nostro sostegno all'Ucraina continua senza sosta", ha aggiunto Borrell. (Beb)