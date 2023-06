Roma: truffe e furti ai danni di anziani, 5 arresti a Monte Mario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truffe e furti ai danni di anziani. La Polizia di Stato ha arrestato a Roma in flagranza 2 ragazzi gravemente indiziati di aver truffato una coppia di anziani e 3 latino americani gravemente indiziati di aver derubato un'anziana con la tecnica delle chiavi cadute a terra. Per due di loro il Questore ha adottato anche un provvedimento di foglio di Via Obbligatorio da Roma per 3 anni. Entrambi i fatti, seppur distinti, si sono svolti nel quartiere Monte Mario. Le attività della Polizia di Stato, contro le truffe agli anziani, non hanno avuto sosta. Durante l'anno in corso sono state arrestate 36 persone per questi odiosi reati. Nei giorni scorsi, un'auto civetta, con a bordo gli investigatori del Distretto San Giovanni, ha intercettato un mini Suv di costruzione francese con due ragazzi a bordo provenienti dalla Campania. (segue) (Rer)