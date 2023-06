Roma: truffe e furti ai danni di anziani, 5 arresti a Monte Mario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Son stati invece i "Falchi" della Squadra Mobile, la sezione specializzata per il contrasto al crimine diffuso, ad arrestare 3 latinoamericani, un peruviano e 2 cubani. I poliziotti, pattugliando le stradine tra la Trionfale e piazza Guadalupe, hanno soccorso un'anziana che era stata appena derubata con la tecnica del mazzo di chiavi, in cui, mentre un complice distrae la vittima dicendole che gli sono appena cadute le chiavi a terra l'altro si infila nell'auto della malcapitata e scappa con la borsa. Gli agenti, ben conoscendo il sistema, si sono messi subito sulle tracce dei sospetti anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini. Uno degli indagati è stato bloccato mentre stava per tentare un prelievo con il bancomat rubato, mentre i 2 presunti complici, vista la scena, hanno tentato vanamente di fuggire a piedi: il primo è stato preso subito, mentre l'altro è stato bloccato sotto la sua abitazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 8 mila euro e vario materiale su cui verranno svolti degli accertamenti per stabilirne la provenienza. I 3 sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP la convalida della misura pre-cautelare adottato dalla Polizia di Stato. (Rer)