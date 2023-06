Russia: "Vedomosti", allestita postazione per mitragliatrice nell'area sud ovest di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe hanno allestito una postazione per una mitragliatrice all'estremità sud-occidentale di Mosca. E' quanto mostrano alcune fotografie pubblicate dal quotidiano russo "Vedomosti". Le fotografie hanno anche mostrato un raggruppamento delle forze di polizie nel punto in cui l'autostrada M4 - lungo la quale si stanno muovendo i mercenari del gruppo paramilitare Wagner - raggiunge la capitale russa. Evgenij Prigozhin, capo del gruppo paramilitare Wagner, ha annunciato questa mattina di avere il controllo delle città di Rostov sul Don, a un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina, e di Voronezh, più a nord, a circa 600 chilometri da Mosca. Una ribellione iniziata nella serata di ieri, dopo che lo stesso Prigozhin ha denunciato il bombardamento da “fuoco amico” di un accampamento militare di Wagner nell’est dell’Ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito la rivolta di Prigozhin “una coltellata alla schiena” del Paese e ha ordinato alle sue forze armate di attaccare le posizioni di Wagner per impedirne l’avanzata verso la capitale. (Rum)