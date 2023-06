Russia: autorità regione di Lipetsk invitano residenti a non uscire di casa senza necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per motivi di sicurezza i residenti della regione russa di Lipetsk sono stati invitati a non lasciare le proprie case senza urgente necessità. Lo hanno riferito le autorità regionali. "Cari residenti della regione di Lipetsk, al momento tutte le autorità e le forze dell'ordine stanno lavorando in modalità rafforzata. Per garantire la legge, l'ordine e la sicurezza dei cittadini della regione, le autorità chiedono ai residenti di non lasciare le loro case senza necessità urgenti e di astenersi da qualsiasi viaggio su mezzi di trasporto personali o pubblici", si legge nel canale Telegram dell’amministrazione regionale. La situazione "è sotto controllo, ma richiede comprensione da parte di ogni abitante della regione". Da Lipetsk e dalla regione, tutti i servizi di autobus in direzione della regione di Voronezh e le tratte che la attraversano sono stati cancellati fino a nuovo avviso, ha aggiunto l’amministrazione regionale. Lo stesso vale per i voli, cancellati anch'essi fino a nuovo avviso. Inoltre, “sono possibili cancellazioni e ritardi dei voli in direzione di Mosca", si legge nel messaggio. (Rum)