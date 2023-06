Russia: viceministra Difesa ucraina, rivolta gruppo Wagner è "un'opportunità" per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha avviato un processo che porta alla propria distruzione invadendo l'Ucraina. Lo ha detto la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, secondo la quale la ribellione armata del gruppo paramilitare russo Wagner rappresenta "un'opportunità" per Kiev. "Ci stanno combattendo ma si stanno autodistruggendo", ha detto Maliar su Telegram. "Cosa significa questo per noi? Una finestra di opportunità", ha aggiunto, assicurando che l'Ucraina sta proseguendo i suoi sforzi per ottenere la "vittoria". (Kiu)