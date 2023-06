Energia: contratto da 11 miliardi di dollari tra Saudi Aramco e TotalEnergies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco e la francese TotalEnergies hanno firmato, oggi, un contratto da 11 miliardi di dollari per la costruzione di uno stabilimento petrolchimico in Arabia Saudita. Lo si apprende dal comunicato congiunto rilasciato oggi dalle due società, citato dall’emittente panaraba “Al Arabiya”. "Aramco e TotalEnergies hanno assegnato oggi contratti da 11 miliardi di dollari, di ingegneria, approvvigionamento e costruzione per il complesso Amiral, che espanderà l'impianto petrolchimico della raffineria Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (Satorp)”, a Jubail, in Arabia Saudita, come si legge nel comunicato. Tale espansione, dovrà attrarre oltre quattro miliard di dollari di investimenti supplementari in diversi settori industriali, in particolare nella produzione di fibre di carbonio, di olii lubrificanti, di fluidi di perforazione, di detergenti, di additivi alimentari, di componenti automobilistiche e di pneumatici. L’opera, inoltre, creerà 7.000 posti di lavoro per la manodopera locale, incluso l’indotto. (segue) (Res)