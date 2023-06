Energia: contratto da 11 miliardi di dollari tra Saudi Aramco e TotalEnergies (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Saudi Aramco, Amin bin Hassan al Nasser, ha commentato la stipula dell’accordo definendolo “un grande passo in avanti nel rafforzamento del partenariato tra TotalEnergies e Aramco, poiché questo progetto di espansione è l’ultimo di una lunga serie di esempi di cooperazione tra le due società nell’ultimo mezzo secolo”. A proposito del complesso di Jubail, inoltre, Al Nasser ha aggiunto che “negli ultimi anni si è rivelato come uno dei migliori in Medio Oriente in termini di efficienza, ma anche a livello commerciale e di sostenibilità ambientale”. Il progetto Amiral, dunque, “contribuirà in modo significativo ad aggiungere valore al sistema di raffinamento, di lavorazione e commercializzazione di prodotti petrolchimici nel regno e nel mondo”, ha spiegato Al Nasser, “favorendo inoltre lo sviluppo dell’industria saudita, in linea con il programma ‘Vision2030’”. (Res)