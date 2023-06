Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar presenta le richieste di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pristina deve revocare il divieto di importazione di merci dalla Serbia e il divieto di attraversamento del valico amministrativo tra la Serbia centrale e il Kosovo dei veicoli con targa serba, mentre la Serbia deve rilasciare immediatamente i tre membri della polizia speciale kosovara arrestati. Sono le richieste degli Stati Uniti presentate dall'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, a Pristina e Belgrado dopo l'escalation delle tensioni degli ultimi giorni. Lo riporta la stampa serba. Escobar ha affermato che gli Stati Uniti sostengono la posizione dell'Unione europea, secondo cui la decisione di Pristina "non è solo antieuropea perché limita la libertà di movimento di persone e merci", ma "non ha nemmeno una base legale" e ha definito la decisione del governo del Kosovo "un'escalation non necessaria". Il rappresentante speciale ha quindi sottolineato che "non tutti i fatti su ciò che è accaduto esattamente sono ancora noti", ribadendo che ci sono due versioni. "Una è che gli agenti di polizia kosovari sono stati rapiti in territorio kosovaro e l'altra è che sono entrati nel territorio della Serbia e lì sono stati arrestati". "Ma in ogni caso", ha detto Escobar, "è chiaro che i tre non avevano intenzione di trovarsi sul territorio della Serbia", e quindi gli Usa "chiedono il loro immediato rilascio". Secondo l'inviato speciale statunitense, la situazione in Kosovo è "una questione di stabilità regionale" e un leader "non può decidere da solo cosa accadrà". "Chi non vuole agire come partner e cooperare ne pagherà le conseguenze", ha concluso Escobar. (Seb)