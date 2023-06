Kosovo: Nato, seguiamo con attenzione eventi nel nord, Kfor opera per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato prende molto sul serio gli eventi nel nord del Kosovo. Lo ha affermato su Twitter la portavoce dell'Alleanza atlantica Oana Lungescu. "La missione Nato Kfor sta adottando tutte le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo, come autorizzato dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha aggiunto la portavoce. (Beb)