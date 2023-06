Serbia-Kosovo: Vucic, in assenza di dialogo con Kurti deciderò se andare o no a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che con il premier del Kosovo, Albin Kurti, “non c’è dialogo”, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato in una conferenza stampa che deve ancora decidere se andare a Bruxelles, dove l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, ha convocato un incontro per discutere dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo riporta l'agenzia stampa "Tanjug". “Un colloquio sarebbe inutile, non ho intenzione di cedere ulteriormente su nessuna posizione. Deciderò quindi se andare o meno a Bruxelles”, ha spiegato Vucic. "La situazione è la più complessa degli ultimi 24 anni, la nostra gente è sotto forte attacco”, ha sottolineato il presidente serbo. "Abbiamo molte decisioni strategiche da prendere nei prossimi giorni, cercheremo di mantenere la pace, ma non permetteremo ulteriori vessazioni contro il popolo serbo", ha aggiunto Vucic.(Seb)