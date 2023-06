Serbia: comandante polizia militare (Kobra), non siamo responsabili di arresto tre membri forze speciali del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distaccamento di polizia militare per scopi speciali (Kobra) dell'esercito serbo non è responsabile dell'arresto avvenuto la settimana scorsa dei tre membri delle forze speciali del Kosovo (Rosu). Lo ha affermato il comandante dell'unità Darko Djosic, smentendo le affermazioni del primo ministro di Pristina, Albin Kurti, il quale aveva sostenuto che appartenenti alla stessa formazione, un'unità direttamente subordinata al capo di Stato maggiore delle forze armate serbe, sarebbero i responsabili "del rapimento" avvenuto la settimana scorsa di tre membri delle forze speciali Rosu "nel territorio del Kosovo". "Il distaccamento Kobra dell'esercito serbo non era impegnato in Kosovo. Quando, su ordine del comandante supremo Aleksandar Vucic saremo chiamati all'azione e riceveremo l'ordine, lo eseguiremo completamente", ha sottolineato Djosic.(Seb)