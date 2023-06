Serbia: ambasciata tedesca, non sappiamo chi ha ucciso Oliver Ivanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata tedesca in Serbia ha dichiarato che il governo della Germania "non sa" chi è l'assassino di Oliver Ivanovic, ucciso il 16 gennaio 2018 nella città di Mitrovica, in Kosovo. La rappresentanza diplomatica ha quindi respinto le accuse mosse dal ministro dell'Interno di Belgrado, Bratislav Gasic, che ha detto di sapere "esattamente chi è l'assassino di Oliver Ivanovic", sottolineando che "si trova sotto la protezione delle autorità tedesche". "Respingiamo categoricamente l'accusa che l'autore sia sotto la protezione delle autorità tedesche. Il governo federale non ha ricevuto la richiesta delle autorità serbe su questo tema", afferma il comunicato dell'ambasciata. "Sappiamo esattamente chi è l'assassino di Ivanovic e abbiamo chiesto alle autorità tedesche di darci informazioni. Abbiamo le foto dell'aeroporto di Tirana, di quando è atterrato e quando è entrato nell'appartamento", ha sostenuto ieri Gasic. Ha aggiunto che questo è il risultato del lavoro congiunto della Procura per la criminalità organizzata, del ministero dell'Interno e dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia). "Il fatto che i dati non siano disponibili per le nostre autorità non significa che non potrà essere perseguito. Il caso è stato risolto", ha affermato Gasic. Il leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia, giustizia Oliver Ivanovic è stato ucciso il 16 gennaio 2018 a Mitrovica, in Kosovo, colpito cinque volte al petto. Nel luglio del 2019, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che Belgrado pensa di avere il nome dell'assassino ma stava cercando di ottenere prove materiali. Vucic ha aggiunto che Milan Radoicic, vicepresidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), che il Kosovo sospettano di coinvolgimento nell'omicidio, non ha nulla a che fare con questo crimine. (Seb)