Kosovo: Haradinaj (Aak) chiede aiuto ad altre forze d’opposizione per “rovesciare il governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, in un intervento davanti ai deputati ha parlato della situazione recentemente creatasi tra l’esecutivo e la comunità internazionale sugli eventi nel nord del Kosovo. Haradinaj ha osservato che il Kosovo “ha perso la fiducia dei suoi alleati”, accusando le altre forze d’opposizione, in particolare il Partito Democratico del Kosovo e la Lega Democratica del Kosovo, di “non avere avuto il coraggio” di votare in Parlamento per la destituzione del governo. "Abbiamo perso la fiducia (degli alleati), sono iniziate le punizioni e ci siamo indeboliti davanti a tutti. Non c'è parte avversaria che non se ne approfitti”, ha detto Haradinaj.(Alt)