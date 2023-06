Kosovo: Stoltenberg, importante che le tensioni si riducano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante che le tensioni in Kosovo siano ridotte e questo è un compito e una responsabilità per entrambe le parti. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo l’incontro a Bruxelles con il presidente montenegrino, Jakov Milatovic. “La Nato accoglie con favore gli sforzi nel quadro del dialogo facilitato dall’Unione europea per ridurre le tensioni”, ha aggiunto. “La presenza della Nato dimostra che l’Alleanza e l’Ue lavorano da vicino insieme per cercare un sentiero per ridurre le tensioni e trovare una soluzione pacifica”, ha continuato Stoltenberg. (Beb)