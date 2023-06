Serbia-Kosovo: Vucic, tutto ciò che vale per Ucraina non vale per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò che vale per l'Ucraina non vale per la Serbia. Lo ha affermato ieri a Bruxelles il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine del colloquio con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e l'inviato Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. A riportarlo è l'emittente "N1". Secondo il presidente serbo, "quando si guarda all'Unione europea si deve capire una cosa e cioè che il Kosovo è uno Stato indipendente per la maggior parte dei membri". "È il loro bambino, si sono presi cura di lui quando era nella culla, ora è un adolescente un po' birichino, ma si prendono ancora cura di lui. La nostra posizione è molto difficile, tutto ciò che vale per l'Ucraina non vale per la Serbia, ma è il diritto del più forte a cui dobbiamo abituarci", ha affermato il presidente della Serbia.(Seb)