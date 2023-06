Russia: Meloni, convocato ministri competenti e intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli in Russia "sono accadimenti delle ultime ore e non è facile per noi leggere esattamente cosa stia accadendo. Appena tornerò da questo appuntamento che non ho voluto mancare, per le ragioni che dicevo, ho convocato i ministri competenti e l'intelligence italiana per cercare di avere elementi maggiori per giudicare la vicenda". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia. (Rin)