Russia: Meloni, più tardi riunione ministri Affari esteri

- "Ci sarà più tardi una riunione convocata a livello di ministri degli Esteri per ora per fare il punto e cercare di scambiare le informazioni. Per cui, certo, siamo tutti in contatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo alla domanda se avesse sentito gli alleati internazionali in merito a quanto sta accadendo in Russia. (Rin)