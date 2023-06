Russia: Meloni, sconfessata propaganda su compattezza e forza regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta accadendo "ci dimostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia, di forza, di compattezza all'interno del regime, non corrispondesse poi così alla realtà". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia. (Rin)