Russia: Meloni, Ue non distolga attenzione da sostegno a Ucraina

- "Quello che mi interessa continua ad essere la vicenda Ucraina. Credo che non dobbiamo farci distogliere dall'attenzione del sostegno all'Ucraina che è materia sulla quale l'Europa è dimostrato una compattezza, una lucidità e una capacità strategica che non sempre si era vista in passato. Su questa strada dobbiamo continuare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia. (Rin)