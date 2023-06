Russia: Putin aggiorna Tokayev sulla situazione in corso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, per aggiornarlo sulla situazione in Russia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Tokayev. Secondo il capo dello Stato del Kazakhstan, ciò che sta accadendo in Russia ora è "una questione interna". "L'ordine costituzionale e lo stato di diritto sono una condizione indispensabile per il mantenimento della legge e dell'ordine nel Paese. Questa è la base della sicurezza della società e del suo sviluppo", ha evidenziato Tokayev. A sua volta Putin ha ringraziato l'omologo "per la comprensione mostrata dal Kazakhstan della situazione in Russia". (Rum)