Civitavecchia: incidente stradale in viale della Vittoria, 5 feriti

- Un incidente stradale è avvenuto in viale della Vittoria, a Civitavecchia. Nello scontro frontale fra due auto sono rimaste ferite 5 persone. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario del 118 e hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Sul luogo dell'incidente anche carabinieri, polizia e la guardia di finanza. (Rer)