Russia: governatore di Voronezh, incendio in deposito petrolifero

- Un incendio è divampato in un deposito di prodotti petroliferi a Voronezh, in Russia. Lo ha riferito il governatore regionale di Voronezh, Aleksandr Gusev. "Più di 100 vigili del fuoco e 30 unità di equipaggiamento lavorano sul posto. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime", ha scritto Gusev sul suo canale Telegram. Come ha detto il governatore in precedenza, nella regione è ora in corso "un'operazione antiterrorismo" a causa della rivolta armata del gruppo paramilitare Wagner. (Rum)