Austria-Italia: Meloni, premier italiano mancava a Vienna da otto anni, felice di aver colmato lacuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scopro che da circa otto anni il presidente del Consiglio italiano mancava in Austria difficile a credersi per due nazioni che sono dirimpettaie e che sono così legate sono contenta di aver colmato questa lacuna e un mese e mezzo dalla visita che il cancelliere Nehammer ha fatto in Italia per confermare quanto i nostri rapporti siano solidi come nazioni e anche nel rapporto che personalmente io e il cancelliere Nehammer abbiamo costruito in questi mesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau. (Rin)