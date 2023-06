Ambiente: delegato Città metropolitana Roma, tuteliamo aree protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Un turismo sostenibile è uno degli assi su cui stiamo concentrando l'azione di Città metropolitana per il complessivo sviluppo e rilancio socio economico del territorio, così come stabilito all'interno del Piano Strategico approvato per la prima volta durante l'Amministrazione del Sindaco Gualtieri". Lo dichiara in una nota Rocco Ferraro, consigliere delegato Transizione ecologica di Città metropolitana di Roma Capitale. "L'organizzazione di iniziative ed eventi aperti a tutti i cittadini all'interno delle nostre Aree Protette è un primo, fondamentale passo per collegare sviluppo, conoscenza, educazione e attività sociali e sportive che aggregano, uniscono e insieme trasmettono quello che è l'amore per l'enorme patrimonio condiviso delle perle ambientali che proteggiamo e che caratterizzano la nostra area metropolitana, dai laghi al mare alle montagne - aggiunge Ferraro -. Continuiamo a fare il massimo per la tutela della biodiversità insieme ad una grande risorsa, quella del coinvolgimento attivo di scuole e associazioni di cittadini vicini alle aree naturali protette, per l'educazione, la pulizia, la comprensione e il rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Le 5 iniziative, iniziate il 27 maggio presso la Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, proseguite il giorno successivo presso la Riserva Naturale di Monte Catillo, poi il 4 giugno a Torre Flavia, l'11 al Monte Soratte e il 18 a Nomentum, hanno riscosso un successo enorme, grazie soprattutto all'impegno e alla dedizione dei nostri operatori, che hanno voluto fortemente organizzare queste bellissime giornate collegando arte, storia, natura, trekking, musica e sport, per festeggiare i 20 anni dell'istituzione delle aree protette provinciali. Continueremo a organizzare attività ed eventi per fare in modo che le nostre aree protette siano una tappa imperdibile per cittadini e turisti, nel massimo rispetto delle diversità ambientali che le caratterizzano", conclude Ferraro.(Com)