Ucraina: in Danimarca riunione per individuare le modalità per una "pace duratura" (2)

- Citando fonti vicine al progetto, il "Financial Times" ha riferito che all'incontro potrebbero partecipare anche funzionari della Turchia. I colloqui informali in Danimarca non dovrebbero terminare con una dichiarazione ufficiale, ma sono stati indicati da molti come un momento decisivo per organizzare un vero e proprio vertice basato sul piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo vertice, la cui data non è stata ancora fissata ma che potrebbe tenersi a Copenaghen o a Parigi durante l'estate. "Riteniamo fondamentale avere il più ampio sostegno possibile da parte della comunità internazionale", ha affermato un importante diplomatico europeo al quotidiano britannico. (Rel)