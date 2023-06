Sanità: Conte, vicini a cittadini, non accetteremo altri tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini ai cittadini che manifestano per il diritto alla salute che è fondamentale e siamo vicini al personale sanitario. Non accettiamo altri tagli alla sanità". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, durante la manifestazione per il diritto alla salute, organizzata dalla Cgil a Roma. "Sembra che questo governo non abbia tratto nessuna lezione dalla pandemia. Lo stiamo vedendo anche con i fondi Pnrr che rischiano di non poter essere spesi. Siamo qui per ribadire la centralità del sistema sanitario e per dire che non accetteremo altri tagli", ha concluso Conte (Rer)