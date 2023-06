M5s: Conte, divisioni in maggioranza, fra opposizioni continueremo dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo "si divide per tutto e si rimangia le promesse elettorali. Mi preoccuperei più delle divisioni delle maggioranza che ha responsabilità di governo". Per quanto riguarda le opposizioni "ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura finale di arrivo, ma continueremo con grande responsabilità, e lealtà, mantenendo alta l'asticella". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, durante la manifestazione per il diritto alla salute, organizzata dalla Cgil a Roma.(Rer)