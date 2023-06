Russia: patriarca Kirill, tentativo di seminare discordia è crimine più grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca russo Kirill ha rivolto un appello al popolo russo, esortando chi è pronto a imbracciare le armi contro i propri connazionali a “ripensarci”. "Preghiamo per una soluzione pacifica della situazione. Come capo della Chiesa ortodossa russa esorto coloro che, dopo aver imbracciato le armi, sono pronti a rivolgerle contro i loro fratelli a ripensarci. Di fronte a una minaccia comune, è necessario mantenere una mentalità comune, superare i risentimenti e le ambizioni personali. Non importa quanto sia difficile a volte", si legge nel messaggio pubblicato sul sito web della Chiesa ortodossa russa."Oggi, mentre i nostri fratelli combattono e muoiono al fronte compiendo il loro dovere in modo altruista, mentre i nemici dirigono tutti gli sforzi alla distruzione della Russia, ogni tentativo di seminare discordia all'interno del Paese è il crimine più grande e non ha scuse", ha detto il patriarca. (Rum)