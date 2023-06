Austria-Italia: Meloni, con cancelliere Nehammer forti scambi in tema di autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'esecutivo austriaco "ci sono anche forti scambi in tema di autonomia strategica. Uno dei grandi obiettivi che si è dato l'attuale governo italiano è affrontare il tema della sicurezza energetica anche attraverso la capacità dell'Italia di giocare il ruolo di ponte tra i Paesi che possono produrre energia. particolarmente in Africa e nel Nord Africa, anche per rispondere al tema dei flussi migratori, e un problema legato all'approvvigionamento energetico che c'è particolarmente nell'Europa del Nord". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau. Il nostro obiettivo è trasformare l'Italia in un hub di approvvigionamento energetico in Europa ma chiaramente vuol dire anche che l'Austria automaticamente giocherebbe in questo scenario un ruolo molto importante. Stiamo lavorando sulle strutture di collegamento come il SoutH2 Corridor, Italia-Austria-Germania. Ci sono scelte strategiche per il futuro dell'Europa che ci vedono insieme protagonisti e ne sono particolarmente contenta e sono certa che i nostri rapporti si intensificheranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni", ha concluso Meloni. (Rin)