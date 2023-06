Siria: timori per ripercussioni rivolta capo gruppo Wagner Prigozhin su milizie nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la rivolta del gruppo Wagner, guidato da Evgenij Prigozhin, contro le Forze armate regolari della Russia, si moltiplicano in Siria i timori riguardo le possibili ripercussioni sulle milizie più o meno direttamente legate alla compagnia paramilitare, nelle quali sono reclutati attualmente migliaia di coscritti siriani. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, infatti, nel Paese sono presenti non solo unità direttamente appartenenti al gruppo Wagner, tra le cui fila combattono “circa 3.000 combattenti siriani dentro e fuori il Paese”, ma anche milizie ad esso legati. La compagnia paramilitare, ad esempio, è attiva nella regione dei giacimenti petroliferi del deserto siriano, ma anche nella cosiddetta “zona Putin-Erdogan”, area demilitarizzata concordata dai presidenti di Russia e Turchia nel 2018. Il gruppo Wagner, in Siria, sostiene le Forze armate governative di Damasco, assieme ai militari russi (vale la pena ricordare che la Russia ha il controllo, almeno formale, dello spazio aereo siriano), in virtù della storica alleanza tra il presidente siriano, Bashar al Assad, e Mosca. La compagnia, pertanto, ha giocato finora un ruolo significativo nelle operazioni militari russo-siriane, anché perché Mosca vi ha fatto affidamento come forza di terra, concentrando sull’aviazione l’impegno delle Forze armate regolari. Ieri notte, ad esempio, l’aviazione militare russa ha sferrato almeno due bombardamenti nell’area montuosa attorno al Jabal al Turkman, a nord di Latakia, prendendo successivamente di mira la regione di Jisr al Shughour, a ovest di Idlib, all’interno della “zona Putin-Erdogan”. Sohr segnala che si è trattato della prima operazione militare russa sul Jabal al Turkman. (Res)