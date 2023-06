Governo: Conte, Santanchè venga in Parlamento a chiarire o faccia passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda legata al ministro al Turismo Daniela Santanchè "non possiamo permettere che passi il principio per cui di fronte ad accuse gravi, e circostanziate si possa opporre silenzio, che viene percepito come arroganza del potere. Nessuno ha spinto la ministra ad assumere un incarico di governo, lei lo ha accettato, e ci sono degli oneri e delle responsabilità: deve chiarire in Parlamento, se rimane in silenzio deve subito fare un passo indietro. Venga in Aula, chiarisca e valuteremo, il silenzio significa che deve fare un passo indietro". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, durante la manifestazione per il diritto alla salute, organizzata dalla Cgil a Roma. "Opporre il silenzio è inaccettabile, le accuse sono gravi, precise e circostanziate, ha l'obbligo politico e morale di rispondere, l'aspetto giuridico riguarda le sedi giudiziarie e non riguarda noi", ha concluso Conte. (Rer)