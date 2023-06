Ucraina: Conte, nostra posizione critica rimane sempre quella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, "un'escalation che stiamo seguendo con molta attenzione, la nostra posizione rimane sempre quella, critica nei confronti di una strategia che è solo militare senza una via di uscita politica, un negoziato per un quadro di sicurezza nazionale stabile anche nei decenni futuri". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, durante la manifestazione per il diritto alla salute, organizzata dalla Cgil a Roma. (Rer)