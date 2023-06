Polonia: presidente Duda, monitoriamo la situazione in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha tenuto in mattinata consultazioni con il premier, Mateusz Morawiecki, e con il ministero della Difesa in relazione alla situazione in Russia. Lo ha reso noto Duda con un messaggio su Twitter. “Questa mattina abbiamo avuto consultazioni con il primo ministro e il ministero della Difesa nazionale, nonché con gli alleati. Il corso degli eventi oltre il nostro confine orientale è monitorato su base continuativa”, ha scritto il capo dello Stato. (Vap)