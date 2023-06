Russia: uffici Wagner a San Pietroburgo oggetto di perquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe hanno condotto perquisizioni negli uffici del gruppo paramilitare Wagner a San Pietroburgo. Lo ha riferito il portale “Fontanka”. “Le forze dell’ordine si sono introdotte nel centro del gruppo Wagner in via Zolnaja”, ha reso noto “Fontanka”. Due mezzi delle forze speciali di polizia e della guardia nazionale hanno raggiunto l’edificio, in cui gli agenti sono entrati assieme ad altre persone in abiti civili. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha dichiarato di essere in contatto con le forze dell’ordine e che le loro operazioni “non hanno un impatto sulla vita della città”. (Rum)