Egitto: presidente Al Sisi incontra principe ereditario saudita e presidente Sudafrica

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato, ieri, a Parigi, diversi capi di Stato e di governo mondiali, a margine del Summit per il nuovo patto finanziario globale, tra i quali il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, e il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “al Arabiya”, citando un comunicato stampa della presidenza della Repubblica egiziana. Al Sisi e Bin Salman hanno sottolineato “la forza e la solidità delle relazioni tra Egitto e Arabia Saudita” e hanno discusso dei modi per rafforzare “i meccanismi di cooperazione congiunta, ampliandone gli orizzonti”. Al centro dei colloqui, ci sono state anche diverse questioni arabe, regionali e internazionali, sulle quali i due “hanno convenuto di portare avanti gli intensi sforzi per sostenere l’azione araba comune e per contribuire alla soluzione delle crisi e al consolidamento della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nella regione (mediorientale), in modo tale da realizzare gli interessi della popolazione, preservandone le potenzialità”. (segue) (Cae)