Egitto: presidente Al Sisi incontra principe ereditario saudita e presidente Sudafrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a margine del Forum per un nuovo patto finanziario globale, il presidente Al Sisi ha incontrato, inoltre, l’omologo del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, con il quale si è intrattenuto discutendo del grado crescente di cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare nel commercio. Durante l’incontro, i due presidenti hanno affrontato diverse questioni regionali (africane) di interesse comune, concordando sulla necessità di portare avanti un impegno per risolvere i conflitti e le crisi in atto, soprattutto in Sudan. Al Sisi e Ramaphosa hanno poi discusso del rafforzamento della cooperazione economica e per lo sviluppo, oltre che dell’aumento del volume degli scambi commerciali tra i Paesi africani. Inoltre, hanno rievocato i risultati delle recenti visite di capi di Stato e di governo africani in Russia e in Ucraina, nel quadro dell’iniziativa africana per porre fine alla guerra russo-ucraina. A tale proposito, i due presidenti hanno concordato sull’importanza di continuare ad adoperarsi per arginare la crisi e affrontarne le gravi ripercussioni umanitarie ed economiche. (segue) (Cae)