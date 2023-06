Egitto: presidente Al Sisi incontra principe ereditario saudita e presidente Sudafrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, Al Sisi ha incontrato il presidente del Kenya, William Ruto, con il quale ha parlato delle forti relazioni tra i due Paesi, della cooperazione congiunta e della comunanza di vedute su diverse questioni regionali e internazionali, affrontando gli ultimi sviluppi della situazione nel continente africano, con particolare riguardo per il conflitto in Sudan. Il presidente egiziano, successivamente, ha incontrato il ministro dell’Economia e delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire, che ha ribadito il sostegno di Parigi ai progetti e agli investimenti delle imprese francesi in Egitto. Le Maire, inoltre, ha affermato la necessità di avviare meccanismi di finanziamento adeguati per i programmi di cooperazione finanziaria e tecnologica. Durante l’incontro, sono stati infine evocati gli esiti del Summit per il nuovo patto finanziario globale, soprattutto per quanto riguarda la necessità di riformare il sistema finanziario globale. (Cae)