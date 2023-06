Russia: il presidente francese Macron segue attentamente la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, sta seguendo "attentamente" gli sviluppi della situazione in Russia, dove è in corso una rivolta condotta dal gruppo paramilitare Wagner. Lo si legge in una nota dell'Eliseo. "Il presidente sta monitorando la situazione attentamente. Restiamo concentrati sul sostegno all'Ucraina", afferma la presidenza francese. Evgenij Prigozhin, capo del gruppo Wagner, ha annunciato questa mattina di aver preso il controllo del quartier generale delle forze armate russe nel centro di Rostov, capoluogo dell’omonima regione della Federazione Russa. Ieri sera, dopo aver denunciato un attacco dall'esercito russo contro un accampamento allestito da Wagner in Ucraina, Prigozhin aveva lanciato gravi accuse contro i vertici delle forze armate russe, a suo avviso rei di mentire sull’andamento dell’offensiva, e aveva invitato la popolazione russa a ribellarsi. (segue) (Frp)