Russia: il presidente francese Macron segue attentamente la situazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto questa mattina in conferenza stampa, accusando il gruppo Wagner di aver "pugnalato alla schiena" la Russia. “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento interno come quello con cui abbiamo a che fare oggi. Tradimento del Paese, del popolo e della causa per cui stiamo combattendo e per cui sono morti gli eroi che sono riusciti a liberare le città del Donbass”, ha aggiunto il presidente russo. “Qualsiasi rivolta interna è una minaccia grave contro il popolo e l’intera Russia. Chi ha deciso di ricattare e usare metodi terroristici sarà punito, ne risponderà dinanzi alla legge”, ha aggiunto Putin specificando che, “come comandante in capo e cittadino russo farò tutto il possibile per difendere la Costituzione, la libertà e la sicurezza della Russia. Chi imbraccerà le armi contro i proprio connazionali pagherà per questo crimine. Sapremo affrontare gli ostacoli e diventeremo ancora più forti”, ha detto il presidente russo. (Frp)