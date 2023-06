Russia: intelligence britannica, crisi in corso è “più significativa sfida a Stato russo” in tempi recenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi aperta dal fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin, è “la più significativa sfida allo Stato russo” in tempi recenti. E’ quanto hanno riferito i servizi segreti del Regno Unito in un aggiornamento quotidiano pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. “Nelle prime ore del 24 giugno 2023, lo scontro tra il gruppo Wagner e il ministero della Difesa russo si è trasformato in un confronto militare diretto”, si legge. Prigozhin ha compiuto un’operazione che ha descritto come una “marcia per la libertà”. “A Rostov sul Don, Wagner ha quasi sicuramente occupato siti cruciali per la sicurezza, incluso il quartier generale delle operazioni militari russe in Ucraina”, ha osservato l’intelligence britannica. “Altre unità della compagnia paramilitare si stanno muovendo verso nord attraverso la regione di Voronezh, quasi certamente intenzionate a raggiungere Mosca. Ci sono prove molto limitate di combattimenti tra la Wagner e le forze di sicurezza russe”, che in parte sono “probabilmente rimaste passive, non opponendosi al gruppo Wagner”. “Nelle prossime ore, la lealtà delle forze russe, in particolare della Guardia nazionale, sarà la chiave di come si svolgerà la crisi. Questo rappresenta la più significativa sfida allo Stato russo in tempi recenti”, si conclude l’aggiornamento. (Rel)