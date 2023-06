Sanità: Landini (Cgil), basta tagli a Ssn, diritto a salute è di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è solo la manifestazione della Cgil, è una manifestazione insieme ad un centinaio di associazioni, di reti, cittadinanza attiva, quindi di un mondo vastissimo di lavoratori, di cittadini e cittadine, di giovani, di pensionati che dicono che è ora di cambiare, che vogliono difendere il diritto alla sanità pubblica che è messo in grave rischio". Lo ha detto il segretario generale Maurizio Landini alla manifestazione della Cgil a Roma "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Basta tagli alla sanità pubblica. C'è bisogno di investire nella sanità perché il diritto alla salute è un diritto di tutti. C'è bisogno di fare assunzioni. C'è bisogno di non perdere un euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha aggiunto. (Rin)